Abdulhamid Han Gençlik ve Kültür Evi inşaat temeli atıldı

Adıyaman Belediyesi, Yeni Mahallede yapımına başladığı ve içerisinde 300 kişilik konferans salonu, bay ve bayan taziye evi ve meslek kurslarının verilebileceği salonların yer alacağı 3 katlı Gençlik Merkezi ve Kültür Evi inşaatına tüm hızıyla devam ediyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren belediye görevlileri, 220 metrekarelik alan üzerine 3 kat olarak yapılacak olan Gençlik Merkezi ve Kültür Evinin temel atma işleminin gerçekleştiğini söylediler.

Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya ve ekibine teşekkür etti.