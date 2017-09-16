Abdurrahman Dimez İl Başkanlığına aday olmayacak

Olağan Kongrede aday olmayacağını açıkladı.

Merkez İlçe Başkanlığının ardından yaklaşık 20 ay boyunca İl Başkanlığı görevini yürüten Abdurrahman Dimez, Kasım ayından sonra gerçekleştirilecek olan 6. Olağan İl Başkanlığı Kongresinde aday olmayacağını açıkladı. Aday olmayacağını ilk olarak sosyal medya hesabından duyuran Başkan Abdurrahman Dimez, bundan sonrada AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve partisinin emrinde olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Abdurrahman Dimez, “Kasım ayından sonra bitecek olan ilçe kongrelerinin ardından yapılacak 6. Olağan Kongrede yeniden İl Başkanlığına aday olmayacağım. Merkez İlçe Başkanlığının ardından yaklaşık 20 aydır onurla yürüttüğüm İl Başkanlığı vazifem boyunca yol arkadaşlarımla beraber milletimize ve memleketimize faydalı olmaya çalıştım. Bize bu makamları layık gören başta sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve tüm parti yetkililerine müteşekkiriz. Bundan sonrada partimizin vereceği her göreve hazırım. Millet ve memleket sevdamız her şeyin önündedir” dedi.

Abdurrahman Dimez’in yeni İl Başkanı göreve başlayana kadar görevini yürüteceği öğrenildi.