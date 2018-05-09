Abdurrahman Tutdere aday adaylığını açıkladı

7 Haziran seçimleri öncesinde parti tabanında yapılan ön seçimde en çok oyu alan 2. Kişi olarak 2. sıradan milletvekili olan Abdurrahman Tutdere, 24 Haziran seçimlerinde de aday olmak için müracaatta bulundu. Tütün Platformu sözcüsü, Adıyaman Baro Başkan yardımcısı ve parti tabanından gelen birisi olduğu için Adıyaman halkının yakından tanıdığı Abdurrahman Tutdere, aday adaylığı ile ilgili açıklamada bulundu.

Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’ın çözüm bekleyen sorunlarının çözümü noktasında katkı sağlamak için aday adayı olduğunu belirterek, “Adıyaman’ın çözüm bekleyen sorunlarını milletvekillerimiz, siyasilerimiz maalesef çözememişlerdir. Başta tütün sorunu olmak üzere, sulama projelerin hayata geçirilmemiş olması, artan işsizlik ve yoksulluk gibi sorunların çözümü noktasında parlamentoda Adıyaman’ın sesi olmak için aday oldum. Adıyaman halkının hakkını, hukukunu mecliste dile getirmek, sorunların çözümüne katkı sağlamak adına bu göreve talibim. Partimin bana görev vermesi ve Adıyaman halkının da desteği ve uygun görmesi halinde bu görevi en iyi şekilde yapacağım. Seçimlerin Adıyaman’ımıza, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tüm aday adayı arkadaşlarıma başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.