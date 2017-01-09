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09 Ocak 2017 17:16

Aç kalan yaban domuzu ilçe merkezine indi

Aç kalan yaban domuzu ilçe merkezine indi

09 Ocak 2017 17:16

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan bir yaban domuzu şehir merkezine indi.
Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaban domuzlarını da olumsuz etkiledi. Yiyecek bulamayan yaban domuzları sürüler halinde ilçe merkezine ve köylere inmeye başladı. Yerleşim yerlerine inen domuzlar yiyecek ararken vatandaşlar büyük korku yaşadı. İlçe merkezinde bir kişi ise kendisine saldıran domuzu vurdu.
Vatandaşlar, aç kalan domuzların büyük tehdit oluşturduğunu söyleyerek, tepki gösterdi.



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