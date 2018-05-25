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25 Mayıs 2018 10:59

‘Açık Kapı’ vatandaşın hizmetine girdi

Devlet ve vatandaş arasındaki diyaloğu en üst seviyeye taşıyabilmek amacıyla İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca yürütülen ve vatandaş odaklı bir hizmet olan ‘Açık Kapı, Milletin Kapısı’ Projesi Adıyaman Hükümet Konağı giriş katında hizmete sunuldu.

‘Açık Kapı’ vatandaşın hizmetine girdi

25 Mayıs 2018 10:59


Adıyaman Hükümet Konağı giriş katında Vali Nurullah Naci Kalkancı tarafından hizmete sunulan ‘Açık Kapı’ projesi ile Hükümet Konağına gelen ve resmi kurumlarda işlerini halletmek, sorunlarına çözüm bulmak isteyen vatandaşlara hizmet veriyor. Vatandaşla bire bir, güler yüzlü ve sıcak bir şekilde iletişim kurma, sorunların dinlenerek çözümüne ilişkin yol gösterilmesi, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin en aza indirilmesi, vatandaşın taleplerinin elektronik ortamda alınarak, en kısa sürede sonuçlandırılması hedefleniyor.


Vali Yardımcısı Yasin Yunak, hizmete sunulan ‘Açık Kapı’ projesi hakkında Vali Nurullah Naci Kalkancı’ya bilgi verdi.


Hükümet konağı girişine yeni kurulan ‘Açık Kapı, Milletin Kapısı’ projesinin açılışını yapan Vali Nurullah Naci Kalkancı, “Bu proje vatandaşlarımızın talep ve önerilerini, uzman personel aracılığı ile iletebildikleri, tüm başvuruların elektronik ortamda kaydedilerek ilgili birimlere yönlendirildiği, takip edilerek hızlı bir şekilde sonuçlandırıldığı yeni bir kamu hizmeti anlayışıdır. Vatandaşlarımız herhangi bir iş veya işlem için başvurduğundan başvuru sahibine SMS yoluyla başvuru numarası gönderilip, elektronik sisteme kaydediliyor. Başvuru sahibi bu numarayla giriş yaparak başvuru durumunu online takip edebiliyor. Vatandaşlar tarafından yapılan başvurular konusuna göre ayrıştırılarak olumlu veya olumsuz 7 gün içinde başvuru sahibine bilgi veriliyor. Geçtiğimiz günlerde kamu kurumlarımızda tatlı diliyle, gülen yüzüyle ve vatandaşlarımıza ilgisiyle ön plana çıkan 5 personelimizi bu proje kapsamında görevlendirdik. Bu personellerimiz vatandaşlarımızın başvurularıyla ilgili her türlü iş ve işlemlerinde kendilerine yardımcı olacaktır. Bu başvurular Koordinatör Vali Yardımcısı tarafından da titiz bir şekilde de takip edilmektedir. Vatandaşların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra sisteme kayıtlı olan telefon numarasına talebiniz olumlu/olumsuz/kısmen olumlu/kısmen olumsuz şeklinde sonuçlanmıştır yazan bir mesaj geldikten sonra vatandaşlarımız www.acikkapi.gov.tr adresinden başvuru sonuçlarını detaylı bir şekilde sorgulayabileceklerdir” diye konuştu.




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