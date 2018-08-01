Açık kapılar tepkilere neden oluyor

İl Merkezinde faaliyet gösteren yolcu minibüsleri ile tekstil firmalarına ait otobüslerin kapıları açık şekilde ilerlemeleri kazalara davetiye çıkarıyor.

Dengesini kaybedecek olan bir yolcunun kapısı açık olan minibüsten düşerek yaralana bileceği ve ya hayatını kaybedebileceğini belirterek duruma tepki gösteren vatandaşlar minibüs ve otobüslerin ilerlemeleri halinde kapılarını kapatmaları gerektiğini vurguladılar.

Bu tür konular hakkında da trafik polislerinin denetim yapmasını isteyen vatandaşlar, kapısı açık olarak ilerleyen sürücülere de gereken işlemlerin yapılması gerektiğini belirtiler.

Geçtiğimiz dönemlerde bir genç kızın dengesini kaybetmesi sonucu kapısı açık olan bir otobüsten yola düşerek hayatını kaybettiği, bir kadının ise minibüsün devrilmesi esnasında açık olan kapıdan dışarıya fırladığı ve minibüsün altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenilmişti.