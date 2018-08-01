Diğer
Kategoriler
01 Ağustos 2018 16:33

Açık kapılar tepkilere neden oluyor

Adıyaman’da kapıları açık olarak ilerleyen yolcu minibüsleri tepkilere neden oluyor.

Açık kapılar tepkilere neden oluyor

01 Ağustos 2018 16:33


İl Merkezinde faaliyet gösteren yolcu minibüsleri ile tekstil firmalarına ait otobüslerin kapıları açık şekilde ilerlemeleri kazalara davetiye çıkarıyor.


Dengesini kaybedecek olan bir yolcunun kapısı açık olan minibüsten düşerek yaralana bileceği ve ya hayatını kaybedebileceğini belirterek duruma tepki gösteren vatandaşlar minibüs ve otobüslerin ilerlemeleri halinde kapılarını kapatmaları gerektiğini vurguladılar.


Bu tür konular hakkında da trafik polislerinin denetim yapmasını isteyen vatandaşlar, kapısı açık olarak ilerleyen sürücülere de gereken işlemlerin yapılması gerektiğini belirtiler.


Geçtiğimiz dönemlerde bir genç kızın dengesini kaybetmesi sonucu kapısı açık olan bir otobüsten yola düşerek hayatını kaybettiği, bir kadının ise minibüsün devrilmesi esnasında açık olan kapıdan dışarıya fırladığı ve minibüsün altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenilmişti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
42
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    42°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç