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Acil Tıp Günleri sempozyumu düzenlendi

Adıyaman Acil Kulübü tarafından 1.

Adıyaman Acil Tıp Günleri sempozyumu düzenlendi.


Bir otelin salonunda gerçekleştirilen etkinliğe konuşmacı olarak Prof. Dr. Yüksel Gökel katıldı. Programa Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkan Vekili Muhittin Büyük, Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan ve acilde görevli tıp uzmanları katıldı.


Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan yaptığı açılış konuşmasında, sağlık alanında acil müdahalenin önemine vurgu yaparak, düzenlenen bu etkinliğin çok faydalı olacağına işaret etti.


Prof. Dr. Yüksel Gökel ise, hayatı tehlikesi olan hastaya yaklaşım, bilinci kapalı hasta, ritim bozuklukları, sıvı-elektrolit dengesi, zehirlenmeler, multitravma, miyokart, perikart, aort konularında bilgiler verdi.


Prof. Dr. Yüksel Gökel, acilde görev yapan kişilerin hasta yakınlarıyla empati yapması gerektiğini belirterek, acillerde çıkan kavgaların en büyük nedeninin hasta yakınlarına bilgi verilmemesinden kaynaklandığını vurguladı.

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