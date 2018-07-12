Acil tıp uzmanından sürücülere uyarı

Burak Nakış motosiklet sürücülerine kask konusunda uyarılarda bulundu.

Motosiklet kullananların çoğunun kask ve motor ekipmanlarını kullanmadığını vurgulayan Kahta Devlet Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Burak Nakış, genç veya yaşlı fark etmediğini belirterek tüm sürücülerin motosiklet ekipmanlarını kullanması gerektiğini söyledi.

Acil Tıp Uzmanı Dr. Nakış, “Adıyaman’da çok sayıda trafik kazası ve motosiklet kazası meydana geliyor. Bu hastalar ayakta veya ambulans aracılığıyla hastanemize başvurmakta. Son 2 yılda gözlemlediğime göre, motosiklet kullananların birçoğu kask, yelek, dizlik ve kolluk gibi motosiklet ekipmanlarını kullanmıyor. Bu şekilde küçük bir motosiklet kazasında bile ciddi yaralanmalara sebep oluyor. Aslında küçük sıyrıklarla atlatabilecekleri kazaları çok ciddi ve ilerideki yaşamlarını etkileyecek derecede hasarlar bırakarak atlatıyor. Bu nedenle ilçemizde özellikle motosiklet kullanan genç veya yaşlı fark etmez. Tüm sürücülerin en azından bir kask takması gerekiyor. Bu kask, onları hem hayata bağlayacak hem de ölümcül yaralamalardan koruyacak. Çünkü çok basit kazalarda bile motosikletin herhangi bir kaportası olmadığı zaman çok büyük hasarlar oluşabilmekte. Ancak basit bir önlem olan kask takmak ile sürücüler, en azından beyin ve kafayı koruyarak beyin iç kanama, kafa kırığı ve yüz kemik kırıklarını engelleyebilir. Tüm sürücülerimizin bu konuda dikkatli olmaları gerektiğini söylemek istiyorum” diye konuştu.