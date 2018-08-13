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13 Ağustos 2018 18:02

Adana’da Küp Şelalelerinde boğulan kişiler defnedildi

Adana’nın Aladağ ilçesindeki Küp Şelalelerinde girdikleri suda boğulan 3 kişi memleketleri Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Eskiköy’de defnedildi.

Adana’da Küp Şelalelerinde boğulan kişiler defnedildi

13 Ağustos 2018 18:02


Adana’nın yüksek kesimlerinde yer alan Aladağ ilçesine 37 kilometre uzaklıktaki 10 şelaleden oluşan Küp Şelalelerinde boğulan Osman Turgut (28) ile yeğenleri Şevval Korkmaz (18) ve Savaş Turgut’un (24) cenazeleri Besni ilçesine getirildi.


Osman Turgut (28) ile yeğenleri Şevval Korkmaz (18) ve Savaş Turgut’un (24) cenazeleri ikindi namazının ardından Besni Hacı Reşit Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Eskiköy Aile Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.


Cenaze törenine hayatını kaybeden gençlerin ailesi ve sevenleri katıldı.




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