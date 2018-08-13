Adana’da Küp Şelalelerinde boğulan kişiler defnedildi

Adana’nın yüksek kesimlerinde yer alan Aladağ ilçesine 37 kilometre uzaklıktaki 10 şelaleden oluşan Küp Şelalelerinde boğulan Osman Turgut (28) ile yeğenleri Şevval Korkmaz (18) ve Savaş Turgut’un (24) cenazeleri Besni ilçesine getirildi.
Osman Turgut (28) ile yeğenleri Şevval Korkmaz (18) ve Savaş Turgut’un (24) cenazeleri ikindi namazının ardından Besni Hacı Reşit Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Eskiköy Aile Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine hayatını kaybeden gençlerin ailesi ve sevenleri katıldı.