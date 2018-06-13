Adil Öksüz’ün Almanya’da saklandığı iddiası

Açılışlar için Adıyaman’ın Tut ilçesine giden TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, burada gazetecilerin, Adil Öktsüz’ün Almanya’da saklandığı yönündeki haberlere ilişkin sorusunu cevapladı. Aydın, Batı ülkelerinin terör konusunda samimi bir duruş sergilemediğini belirterek, çifte standardın her daim görüldüğünü kaydetti. Aydın, “Maalesef terör konusunda batının çifte standardını her daim görmek mümkün. FETÖ’nün elebaşının Amerika’da olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Yine FETÖ mensuplarının FETÖ terör örgüttü mensuplarının Avrupa’da cirit attığını biliyoruz. Bunları defalarca yetkili makamlar tarafından istenmesine, talep edilmesine rağmen orada olduğu sabit olmasına rağmen, maalesef bugüne kadar bir hassasiyet, bir duyarlılık, teröre karşı samimi bir duruş göremedik. Yine o hain darbe gecesi Türkiye’den kaçan teröristlerin Yunanistan’a, başka ülkelere sığındıkları ne oralarda cirit attıklarını görüyoruz” dedi.

Almanya’dan Adil Öksüz’ün istenip istenmeyeceği ve Almanya’nın bu örgüt mensubunun ülkede yaşadığını bilip bilmediği konusundaki soruya ise Aydın, “Nerede Türkiye’ye karşı bir terör örgütü unsuru, terörist varsa onlar isteniyor. Daha önceden Almanya’dan 4 bin PKK’lı teröristin iadesi de istenmişti. Şimdi FETÖ terör örgütü mensupları da isteniyor. Kırmızı bültenle aranıyor. Ama bu iadelerin yapılması lazım, uluslararası toplumun buna riayet etmesi dikkat etmesi lazım. Biz bu konuda Almanya’yla ve diğer batı ülkelerini uluslararası hukuka uygun olmaya uygun olmaya davet ediyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişiminden bence muhakkak ki bir bilgileri en azından bir kısmının bilgileri vardır, ilgileri vardır. Hatta bir kısım Batı ülkesi 15 Temmuz’dan uzun bir süre kendine gelemedi. ‘Bu millet bu darbeyi nasıl püskürtüyor’ diye kendine gelemedi. Dolayısıyla haberleri var mıdır? Olabilir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.