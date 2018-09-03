Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi inşaatına başlanıldı

Adıyaman Altınşehir Mahallesinde yapımına başlanan 112 Acil Çağrı Merkezi 10 Bin metrekare alan üzerine inşa edilecek. Çeşitli kurumlara ait 112 ambulans, 155 polis imdat, 156 jandarma, 110 itfaiye, 177 orman yangın 122 AFAD gibi acil yardım telefonlarını tek merkezde toplanacak. 112 Acil Çağrı Merkezi tamamlandığında bütün acil çağrı numaraları tek tek aramaya gerek kalınmayacağı belirtildi. Bütün çağrılar 112 tarafından karşılanacak ve müdahale etmesi gereken kurum ekipleri harekete geçirilecek. Konuyla ilgili bilgi veren Vali Nurullah Naci Kalkancı, “İnşaat çalışmalarına başlanan 112 Acil Çağrı Merkezi sisteminin iki temel amaç ve işlevi vardır. Bunlardan biri, acil durum çağrısı yapma halinde vatandaşlarımızın birden çok numara yerine tek bir numarayı öğrenmeleri, bir diğer ise, acil yardım çağrısı alındıktan sonra en kısa sürede olay mahalline ya da acil durumdaki kişiye ulaşılabilmesidir. İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılan merkezin ihale bedeli 11 Milyon 564 Bin TL’dir. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü hizmet binası için mülkiyeti hazineye ait olan Adıyaman Merkez Altınşehir Mahallesinde arsa tahsisi yapılmıştır. Yapılan ihale sonucunda ihaleyi alan firma ile sözleşme imzalanmış ve yer teslimi yapılmıştır. Yaklaşık 10 bin metre kare arsa üzerinde bin 300 metre kare taban inşaat alanı üzerinde bodrum kat, zemin kat, 1. Kat, 2. kat olmak üzere toplam 4 kat olarak inşa edilecek. Binanın toplam inşaatı 5 BİN 390 metre karedir. Merkezde 24 saat esasına göre çalışan personelin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mutfak, yemekhane, kat mutfağı, spor salonu, mescitler, dinlenme odaları, sığınak, misafir bekleme ve kabul salonu, 53 araçlık otopark ve kamelya gibi alanlar da planlanmıştır. Selçuklu mimarisi motifleri taşıyan projede dış cephe kaplaması ve diğer alanlarda kullanılacak olan mermerler Adıyaman Emprador Dark mermeri olarak belirlenmiştir. Bina son sistem teknolojiler ile donatılarak tasarruflu, engelli dostu ve akıllı bina olarak planlanmıştır. Akıllı bahçe sulama sistemi, otomatik bayrak mekanizması, yangın algılama ve söndürme sistemi, merkezi iklimlendirme ve soğutma sistemi, tasarruflu led aydınlatma, fiber iletişim altyapısı, engelli acil çıkış yönlendirme sistemleri planlanmıştır. Önümüzdeki yıl hizmete sunulacak olan merkezin ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.