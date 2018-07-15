Adıyaman 15 Temmuz’da tek yürek oldu

15 Temmuz hain darbe girişimini kahramanlık destanına dönüştüren milletimiz, 15 Temmuz’un yıl dönümünde yine meydanları boş bırakmadı. Binlerce vatandaş, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş, Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Cumhuriyet Savcısı Fatih Karabacak, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, kurum müdürler, STK temsilcileri ile birlikte AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı önünden hükumet meydanına kadar yürüyüş yaptı. İl protokolünün de arasında bulunduğu yürüyüşe mehteran takımı ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı askerlerde eşlik etti.

Gecede konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, “Adıyaman nasıl 15 Temmuz’da büyük bir tarih, büyük bir destan yazdıysa nasıl ki bu büyük millet Türkiye’nin her tarafında cumhurbaşkanıyla, baş komutanıyla birleşip caddeleri, sokakları doldurup imanlı göğüsleriyle o paslı tanklara karşı destan yazdıysa, nasıl iradesine sahip çıktıysa bugün yine bir demokrasi kahramanı olan bu millet o günü unutturmamak adına yine meydanlarda” dedi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ise, “15 Temmuz gecesi millet nasıl bir araya gelip o darbecilere karşı dimdik durmuşsa bugün yine aynı şekilde burada milletimiz o günün ikinci yılında hep birlikte o günü şehitlerimizi anmak adına bir aradayız. Gazilerimize Allah’tan şifalar diliyoruz. Bakın o gece bu millete kurşun sıkan hainler ve alçaklar, inşallah Allah’ın izniyle tek tek cezalarını görüyorlar” şeklinde konuştu.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ise konuşmasında, “Vatanına tek tek sahip çıkan, vatanın bölünmez bütünlüğüne, milletinin birlik ve beraberliğine ve devletine sahip çıkan, demokrasisine sahip çıkan, seçilmiş cumhurbaşkanına sahip çıkan hükümetinin yanında duran, gerekirse bunun için canını feda etmeye hazır olan Adıyamanlılarla birlikteyiz. Çok büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Hepsinin yüreği vatan için çarpıyor. Hepsinin kalbi vatanın birliği ve beraberliği için ülkenin huzuru, güveni, demokrasisi ve bunun devamı için, hainlere asla fırsat vermeyeceklerini haykırmak için bu meydanlarda toplanmış bulunuyorlar” ifadelerini kullandı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak ise, “On binler şuanda meydanlarda toplanmış bulunuyor. Adıyaman’ımız devletine, milletine, vatanına, bayrağına sevdalı bir millet. Bizler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Adıyaman’da, 15 Temmuz 2016’da sahip çıktık. Bugün yine aynı aşk ile yine meydanlardayız, alanlardayız. Buradan bütün dünyaya sesimizi duyuruyoruz. Diyoruz ki, bizler Recep Tayyip Erdoğan’ın sevdalısıyız. Biz devletimize, milletimize ve bayrağımıza sevdalıyız” diye konuştu.