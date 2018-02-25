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25 Şubat 2018 17:11

Adıyaman 1954 Spor: 1- Siverek Belediye Spor: 0

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, ligin ikinci yarısında Siverek Belediye Spor’u 1-0 mağlup etti.

Adıyaman 1954 Spor: 1- Siverek Belediye Spor: 0

25 Şubat 2018 17:11


Adıyaman Atatürk Stadyumunda seyircisiz oynanan maçın başlama vuruşuyla birlikte maçın ilk yarısında Adıyaman 1954 Spor oyuncularından Hakan Doğa’nın maçın 23. Dakikasında yaptığı kafa vuruşuyla gelen golle maç 1-0 oldu. Maçın ilk yarısında başka gol olmayınca maçın ilk yarısı 1-0 bitti.


Seyircisiz oynanan maçta Adıyamanlı bazı taraftarlar stant alanı yakınlarında bulunan binalarının çatılarına çıkarak oradan sloganlar atıp Adıyaman 1954 Sporcularına destek verdi.


Maç boyunca devam eden yağmur yağışı altında saha kenarında top toplayan görevli çocukların ıslanmaması için polis ekipleri şemsiye açarak görevli çocukların ıslanmamasını sağladı. Polislerin yaptığı örnek davranış şeref tribününde oturan protokol üyelerinin ve sporcuların takdirini topladı.


Oldukça çekişmeli geçen ve 4 dakika uzatmalara gidilen maçın ikinci yarısında her hangi bir gol gelmeyince maç 1-0 tamamlandı.


Maçı, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu, Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Koç, her iki kulübün yöneticileri şeref tribününden izledi.




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