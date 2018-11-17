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Adıyaman 1954 Spor Başkanı Hüseyin Koç, AK Parti'den aday adayı oldu

Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç, AK Parti’den Adıyaman Belediye Başkan aday adayı oldu.

Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç, AK Parti'den Adıyaman Belediye Başkan aday adayı oldu.


Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç, önceki gün AK Parti'ye Adıyaman Belediye Başkan aday adaylığı için başvuru yaptı. İhlas Haber Ajansı Adıyaman Bürosunu ziyaret eden Başkan Hüseyin Koç, yıllardır gönül verdiği partinin Merkez İlçe Yönetiminde yaklaşık 2 yıl görev yaptığını dile getirdi.


Hüseyin Koç, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizde 16 yılda hayal edilemeyenlerin gerçekleştiğini belirterek, merkezi yönetimin yanında yerel yönetimlerinde bu hizmet ağının önemli bir parçası olduğunu ifade etti.


Hafta sonu yapılacak olan temayül ile ilgili ise Koç, “Daha önce partimizde görev yapmış bir kişi olarak bu gün yeni bir göreve talibim. Hafta sonu yapılacak olan temayülde tüm parti teşkilatından destek bekliyorum. Partimizin belediye başkanın adayını açıklamasının ardından kim olursa olsun ona destek olacağım. Bizim için partimizin birlik ve beraberliğidir” diye konuştu.

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