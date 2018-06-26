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26 Haziran 2018 17:18

Adıyaman 1954 Spor Cahit Erçevik ile anlaştı

Spor Toto 3.

Adıyaman 1954 Spor Cahit Erçevik ile anlaştı

26 Haziran 2018 17:18

Lig’e yükselen Adıyaman 1954 Spor yeni sezonda Teknik Direktör Cahit Erçevik ile anlaştı.


Teknik Direktör Cahit Erçevik, düzenlenen tören ile Adıyaman 1954 Spor’un teknik direktörlüğü imzasını attı. Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç, yönetim kurulu üyeleri ve teknik ekip törene katıldı. Kulüp Başkanı Hüseyin Koç ve Teknik Direktör Cahit Erçevik imzalandı.


İmza töreninde konuşan Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç , “2017-2018 Futbol sezonunda takımımız Bölgesel Amatör Ligi şampiyon tamamlayarak bir üst lige çıktı. Sezon sonrasında taraftarımızın heyecanlı bir beklentisi vardı. Bu program dahilinde çalışmalara başladık. Hocamız ile anlaştık ve bu süreçte transfer çalışmalarımızı sürdürdük. Hocamızın ve transfer komitesinin belirlediği kişilerle görüşmeler sürüyor. Hocamız Adıyaman’a yabancı değil. Adıyaman’da top koşturdu. Adıyaman’a sevgisi olan, bağı olan, Adıyaman’da dostlukları olan, spor camiasının yakından tanıdığı bir isim. Hocamız daha önceki yıllarda Kayseri Şekerspor’da şampiyonluk yaşadı. Birçok genç oyuncuyu Türk futboluna kazandırdı. 2018-2019 sezonunda inşallah bu yıl play-off oynayacağız. Spor kamuoyu rahat olsun. Genç, dinamik, koşan ve mücadeleden bir takım oluşturacağız. Taraftarlarımız bizi takip etsin ve bizden desteğini esirgemesin” dedi.


Teknik Direktör Cahit Erçevik ise konuşmasında, “Adıyaman 1954 Spor Kulübü’nü, geçen sezonda gösterdikleri başarısından dolayı tebrik ediyorum. 1998- 2000’li yıllarda bu şehirde top koşturdum. Bu şehirde, çok güzel bir spor yaşamım oldu. Bu gün burada olmaktan mutluyum. Genç, dinamik, 90 dakika boyunca sahada koşturan bir takım oluşturmak hedefindeyiz. 2018-2019 sezonunun hayırlı bir sezon olmasını diliyorum. Adıyaman’a layık genç, mücadeleden sporculardan bir birtakım oluşturacağız” ifadelerini kullandı.




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