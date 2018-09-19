Adıyaman 1954 Spor yöneticileri Başkan Kutlu ile bir araya geldi

Adıyaman 1954 Spor'un yöneticileri, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yu ziyaret ederek verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Adıyaman'ı 3. Lig'de temsil eden Adıyaman 1954 Spor'un Kulüp Başkanı Hüseyin Koç, Genel Kaptanı Ziya Türkan ve takım kaptanı Mehmet Ali Yakışık, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yu ziyaret ederek, verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Oldukça sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette Kulüp Başkanı Hüseyin Koç'a ve beraberindeki heyete yeni sezonda başarılar dileyen Başkan Kutlu, Adıyaman 1954 Spor'un il için oldukça önemli olduğuna dikkat çekerek, desteklerinin devam edeceğini belirtti.

Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Koç ise Hüsrev Kutlu'nun kendileri için her zaman büyük bir güç olduğunu söyleyerek, Başkan Kutlu'ya verdiği ve vereceği desteklerden dolayı teşekkür etti.