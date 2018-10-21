Adıyaman 1954spor: 1- Çatalca Spor: 2

Lig 2. Grup'ta mücadele veren Adıyaman 1954 Spor, kendi sahasında karşılaştığı Çatalca Spor'a 2-1 mağlup oldu.

Adıyaman Atatürk Stadında Adıyaman 1954 ile Çatalca Spor karşı karşıya geldi. 37. Dakikada Çatalca Spor oyuncusu Emre Aldağ'ın topa vurması ile top Adıyaman 1954 Spor kale sahasına düştü. Burada topu kale sahasından çıkartmak isteyen Adıyaman 1954 Spor oyuncularından 27 Numaralı Ahmet Tuna Akıl'ın topa vurması ile top file ile buluştu. Topun kaleye girmesi ile Çatalca Spor 1-0 öne geçti.

Maçın 45. Dakikasında 90 numaralı Baran Basut'un attığı gol ile maçın il yarısı 1-1 bitti.

Oldukça çekişmeli geçen maçın ikinci yarısında ise, 60. Dakikasında ise Çatalca Spor oyuncularından 6 numaralı Fuat Yaman'ın attığı gol ile maç 2-1 oldu. 5 Dakika uzatmalara gidilen maçın ilerleyen dakikalarında iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca mücadele 2-1 sona erdi.

Karşılaşmayı, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve Yeşilpark Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Güleş maçı protokol tribününden izledi.