Adıyaman 1954spor: 1- Esenler Erokspor: 0

grupta mücadele veren Adıyaman 1954 Spor, ligin ilk maçında Esenler Erokspor’u 1-0 mağlup etti.

Maçta sporcuların topa başlama vuruşuyla birlikte oldukça çekişmeli geçen maçın ilk yarısı 0-0 beraber bitti.

Maçın ikinci yarısında ise atağa geçen Adıyaman 1954 Sporcuları maç boyunca kıyasıya mücadele etti. Maçın 86. Dakikasında 46 numaralı Bahtiyar Dolma’nın topa vurması ile top kale ile buluştu. 46 Numaralı Bahtiyar Dolma’nın attığı gol ile maç 1-0 oldu. 3 Dakika uzatmalara gidilen maçta başka gol olmayınca maç 1-0 olarak sona erdi. Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, TFF Malatya Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi, Vali Yardımcısı Adem Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu ve Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Koç, maçı protokol tribününden izledi.

Geçtiğimiz sezon sonunda Türkiye 3. Ligi’ne yükselen Adıyaman 1954 Spor kulübü, bugün Atatürk Stadyumunda oynanan maç öncesinde törenle kupayı aldı. TFF Malatya Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi’nin ellerinden kupayı alan Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç, Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu ve sporcular büyük bir coşku yaşadı. Kupa takdim törenin ardından maça geçildi.