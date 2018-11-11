Adıyaman 1954spor: 1- Sultanbeyli Belediyespor: 2

Lig 2. Grup'ta mücadele veren Adıyaman 1954 Spor, kendi sahasında karşılaştığı Sultanbeyli Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.

Adıyaman Atatürk Stadında Adıyaman 1954 ile Sultanbeyli Belediyespor karşı karşıya geldi. 24. Dakikada Sultanbeyli Belediyespor oyuncusu Anıl Gir'in topa vurması ile top file ile buluştu. Topun kaleye girmesi ile Sultanbeyli Belediyespor 1-0 öne geçti.

Maçın 30. Dakikasında 7 numaralı Sultanbeyli Belediyespor oyuncusu Anıl Gir'in gol atması ile maç 2-oldu. Maçın 39. Dakikasında Adıyaman 1954spor oyuncularından 27 numaralı Ahmet Tuba Akıl'ın attığı gol ile maçın ilk yarısı 2-1 bitti.

Oldukça çekişmeli geçen maçın ikinci yarısında ise, 5 dakika uzatmalara gidildi. Uzatmalarda başka gol gelmeyince maç 2-1 sona erdi.

Karşılaşmayı, Adıyaman Vali Yardımcısı Adem Kaya, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu, Adıyaman 1954spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve Yeşilpark Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Güleş maçı protokol tribününden izledi.