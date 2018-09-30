Adıyaman 1954spor: 4- Osmaniye Spor: 0

Lig 2. Grup'ta mücadele veren Adıyaman 1954 Spor, kendi sahasında karşılaştığı Osmaniye Spor'u 4-0 mağlup etti.

Adıyaman Atatürk Stadında Adıyaman 1954 ile Osmaniye Spor karşı karşıya geldi. 8.Dakikada Adıyaman 1954 Spor oyuncularından 90 numaralı Baran Basut 'un golüyle ev sahibi takım 1-0 öne geçti. Maçın 18.Dakikasında Adıyaman 1954 Spor oyuncularından 23 numaralı İlhan Aslanoğlu'nun attığı gol ile maç 2-0 oldu. Maçın 45. Dakikasına kadar başka gol gelmeyince maçın ilk yarısı 2-0 bitti.

Oldukça çekişmeli geçen maçın ikinci yarısında ise, 60.ve 84.Dakikada Adıyaman 1954 Spor oyuncularından 90 numaralı Baran Basut'un attığı gol ile maç 4-0 oldu. 3 Dakika uzatmalara gidilen maçın ilerleyen dakikalarında iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca mücadele 4-0 sona erdi.

Karşılaşmayı, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Koç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve Yeşilpark Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Güleş maçı protokol tribününden izledi.