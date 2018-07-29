Adıyaman 1954Spor lige sıkı hazırlanıyor

Ligde mücadele edecek olan Adıyaman 1954 Spor’da ilk kamp dönemi Adıyaman üniversitesi stadyumunda günde iki antrenmanla devam ediyor.

Sabah ve akşam yapılan çalışmalarda dayanıklılık, fizik, kondisyon, güç depolama ve koordinasyon çalışmalarının yanı sıra istasyon ve çift kale maçları da yapılıyor.

Adıyaman’da 5 Ağustos tarihine kadar devam edecek 1. Kamp dönemi içerisinde yapılan hazırlık maçlarında yeni transfer edilen oyuncular arasında uyum sorunu ortadan kaldırılmaya çalışılırken diğer yandan da takımın iskeleti oluşturulmaya çalışılıyor.

Birinci kamp dönemindeki çalışmalar ve 8 Ağustos tarihinde Kızılcahamam’da düzenlenecek olan 2. Kamp programı hakkında bilgi veren Adıyaman 1954Spor Teknik Direktörü Cahit Erçevik, “Takımımız çok genç ve diri oyunculardan kurulmaya başlandı. Yeni gelecek isimler de mutlaka olacak. Başkanımız bu konuda bize çok yardımcı oluyor. Mümkün olduğu kadar Adıyaman’a en layık takımı oluşturacağız. Buradaki hazırlıklarımız yoğun tempoda devam ediyor. Günde sabah ve akşam iki idman yapıyoruz, hazırlık maçları oynuyoruz. Denemeye aldığımız oyuncular var onlarla ilgili raporlar oluşturuyoruz. 5 Ağustos tahinde buradaki çalışmalarımız sona erecek. 3 günlük aranın ardından takım yeniden toplanacak ve Kızılcahamam kampımız başlayacak. Bu hazırlık kamplarımız sonrasında diri, 90 dakika hırsla mücadele edecek, taraftarlarımızı heyecanlandıracak bir takım ortaya çıkacaktır. Şu an her şey yolunda, başta başkanımız ve yönetimimize bize gösterdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Taraftarlarımız da hem antrenmanlarda hem de hazırlık maçlarında bizleri sürekli izliyorlar, destekliyorlar. Onları mutlu etmek de bize düşüyor. İnşallah hep birlikte bunu başaracağız” diye konuştu.

Adıyaman’da devam eden birinci kamp döneminde oynanan hazırlık maçlarında Yeni Malatya U21 takımıyla karşılaşan Adıyaman 1954Spor ilk maçı 1-0, ikinci maçı ise 5-1 kazandı.