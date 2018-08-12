Adıyaman 1.amatör küme grupları belli oldu

Amatör kümede gruplar belli oldu.

19 takımın mücadele edeceği 1. Amatör futbol liginde takımlar A ve B grupları olmak üzere 2 grupta mücadele edecek.

Gerçekleştirilen kura çekimine Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, ASKF Başkanı Cenap Taşkın, İl Temsilcisi Ali Çelik, Saha Komiserleri Derneği Başkanı Naif Dönek ve kulüp temsilcileri katıldı.

ASKF Adıyaman Şube Başkan’ı Cenap Taşkın fikstüre geçilmeden önce kısa konuşma gerçekleştirdi.

Taşkın, 2018-2019 Sezon’u bütün takımların kazasız, belasız, sakatlıksız bir sezon olmasını ve centilmence bir sezon olmasını dileyen Taşkın, bütün takımlara başarılar diledi.

Adıyaman Futbol İl temsilcisi Alican Çelik ise yaptığı konuşmada, “Sezon öncesi bütün kulüplerimize çekeceğimiz fikstür hayırlı uğurlu olsun. İnşallah centilmenlik içerisinde güzel bir şekilde bu sezonu yaşamak için hep beraber elle verip sezonumuzu güzel bir şekilde kapatmaya çalışacağız” diye konuştu.

Yapılan kuralarda A grubunda, Besnispor, Adıyaman Gücüspor, Gölbaşı Belediyespor, Çelikhan Balspor, Şambayatspor, Çınarspor, Yamanspor, Sarıharmanspor, Adıyamanspor ve Adıyaman Demirspor oldu.

B gurubunda ise, Besni Belediye, kahtaspor, Atakentspor, Samsat Belediyespor, Özyediyamanspor, Fıratspor, İmamağaspor, İzolspor ve Tutspor yer aldı.

Adıyaman 1.Amatör Kümenin 28-29 eylül tarihinde başlayacağı belirtildi.