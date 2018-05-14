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14 Mayıs 2018 17:26

Adıyaman ADSM’de Ramazan mesaisi yapılacak

Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, (ADSM) Ramazan ayı boyunca gece poliklinik hizmeti verecek.

Adıyaman ADSM’de Ramazan mesaisi yapılacak

14 Mayıs 2018 17:26


Adıyaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Burhanettin Kömüroğlu, ADSM’nin normal mesaiye devam edeceğini, Ramazan ayı boyunca da vatandaşlar için gece polikliniği yapılacağını vurguladı.


Başhekim Kömüroğlu, "Hafta içi 08:00 ile 16:00 saatleri arasında yapılan poliklinik hizmetine ilaveten hafta içi her gün akşam 20:30 ile 23:00 saatleri arasında Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz halkımıza poliklinik hizmeti verecektir. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizin açıldığı günden beri her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da oruç dolayısıyla gündüz gelemeyen vatandaşlarımız için hafta içi her akşam poliklinik hizmeti verilecek" diye konuştu.




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