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14 Mayıs 2018 17:16

Adıyaman Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğü ödüllendirildi

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) İl Koordinatörlüğü ödüllendirildi.

Adıyaman Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüğü ödüllendirildi

14 Mayıs 2018 17:16


TİTCK Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanlığı tarafından İstanbul’da gerçekleştirilen 9.AİK İl Koordinatörlükleri Değerlendirme Toplantısına 81 ilin AİK il koordinatörleri ve il temsilcileri katıldı. TİTCK Akılcı İlaç Kullanımı Daire Başkanı Ecz. Mesil Aksoy burada yaptığı konuşmada, AİK İl Koordinatörlüklerinin aynı hassasiyetle çalışmalarının önemini vurgulayarak illere yapmış oldukları güzel çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından AİK İl Koordinatörlerine teşekkür belgeleri Daire Başkanı Ecz. Mesil Aksoy tarafından takdim edildi.


Gerçekleştirilen toplantıya Adıyaman’dan, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı ve AİK il Koordinatörü Dr. Nurettin Karakayalı ile AİK İl Temsilcileri Ecz. Kaya Öztürk, Ecz. Necmettin Küçükaslan, Osman Aydın, Nevzat Baykan ve Hemşire Fidan Tutdere katıldı.




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