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22 Haziran 2017 17:29

Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi proje fen lisesine dönüştürüldü

Milli Eğitim Bakanlığı 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında ilk kez uyguladığı İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulları uygulamasında Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Fen Lisesi olarak seçildi.

Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi proje fen lisesine dönüştürüldü

22 Haziran 2017 17:29


Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesinin köklü bir geçmişi ve güçlü bir başarı hikayesinin olduğunu dile getiren Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Gaffari İzci, “Okulumuz Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesinin Proje okulu olarak seçilmesi bir tesadüf değildir. Okulumuzun köklü bir geçmişi ve güçlü bir başarı hikayesi vardır. Bilhassa son 2-3 yılda tüm okul çalışanlarımızla göstermiş olduğumuz üstün çaba ve gayretlerin bir sonucu olarak bugünlere geldik.


Okulumuzda, 22 dersliğin yanı sıra kütüphane, 150 kişilik konferans salonu, fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları ve tarih-coğrafya, resim, müzik, bilişim teknolojileri sınıflarımız mevcut olup donanımlarıyla ilgili çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.


144 öğrenci kapasiteli pansiyonumuz mevcut olup okulumuza ilçe ve köylerden gelecek olan öğrencilerimize beş yıldız standartlarında hizmet sunmaktadır. Bunun yanında öğrencilerimizin beden eğitimi dersinde ve boş zamanlarında spor yapabilecekleri okulumuza ait kapalı spor salonu da bulunmaktadır.


Okulumuzun proje okuluna dönüştürülmesi aşamasında, başta okulumuzu ziyaret edip proje okulu olması hususunda talimat veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan’a proje okulu olma yolunda büyük emekleri geçen TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ve diğer milletvekillerimize ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.




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