Adıyaman Barosu’ndan "Kadın hakları" açıklaması

Adıyaman Barosu Kadın Çocuk Hukuk Komisyonu Başkan Av. Deniz Çilcan, yaptığı açıklamada 1930 yılından itibaren çıkartılan bir dizi yasa ile önce belediye seçimlerine katılma sonra köylerde muhtar olma, ihtiyar meclisi ve seçilme hakkını elde eden kadınların 5 Aralık 1934’te anayasada ve seçim kanununda yapılan değişikliklerle milletvekili seçme ve seçilme hakkına kavuştuklarını hatırlattı. 5 Aralık tarihinin Kadın Hakları Günü olarak kutlanmaya başlandığını belirten Çilcan, "Fırsat eşitliğinin sağlanması kadın istihdamının artırılması siyasi karar alma mekanizmalarının içinde kadının yeterince yer almaması kadının insan haklarının ihlaline devam etmesine neden olmaktadır. Kadının her şeyden önce özgür birey olduğunun kabul edilmemesi kadının insan haklarının ihlalinin önlenmesinin önündeki en önemli engeldir. Bu nedenle bireylerin ve toplumun zihniyet dönüşümüne sağlayacak bilimsel çalışmaların ve değişikliklerin yapılması zorunludur. Kadın, erkek eşitliği sağlayacak kız çocuklarının kesintisiz eğitim yapmasına olanak sağlayacak kadın istihdamını arttıracak bir dizi yasanın çıkartılması yine erken yaşta evlenmenin kadının şiddet taciz görmesine engel olacak eğitimlerin verilmesi ve yasaların buna göre düzenlenmesi gereklidir. Bu yasaların çıkartılmasını da meclisteki kadın milletvekillerinin katkısının çok daha etkin olması gerekmektedir. Ancak burada da kadın milletvekillerimizin kadın bakış açısından uzaklaşarak olaylara mensubu oldukları siyasi parti açısından bakmaları gerek toplumsal değişimin gerek siyasal değişikliklerin yapılmasını engellemektedir. Kadının insan haklarının önündeki engellerin kalkması yasal değişiklerin yapılması kadın erkek eşitliği sağlayacak toplumsal dönüşümün sağlanması için Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu ve bu komisyonda yer alan avukatlar olarak dün olduğu gibi bugün de çalışmalarımıza ve mücadelemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Adıyaman Baro Başkanlığında Adıyaman Barosu Kadın Çocuk Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat Deniz Çilcan tarafından yapılan basın açıklamasına bayan avukatlar ile Baro Başkan Yardımcısı Avukat Abdurrahman Tutdere katıldı.