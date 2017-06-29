Adıyaman Barosundan ‘tütün’ açıklaması

Mustafa Köroğlu, ulusal bir gazetede yer alan ‘tütün’ haberiyle ilgili basın açıklaması yaptı.

Baro Başkanı Av. Mustafa Köroğlu, gazetenin manşetten sarmalık kıyılmış tütün fotoğraflarıyla birlikte verilen “Terörün Yeni Finans Kaynağı” başlıklı haberin kasıtlı olduğunu ve bu haberlerle Adıyaman’daki binlerce kişinin teröre destek olmakla suçlandığının altını çizdi.

Başkan Köroğlu, “Bu haberler Adıyaman kamuoyunda ve özellikle tütün üreticilerinde kısacası hepimizde ciddi rahatsızlık ve öfke yaratmıştır. Tek başına içim özelliğine sahip dünya değeri olan Adıyaman sarmalık kıyılmış tütününün ve bu tütünün yetiştiği ilimizin ve üreticilerimizin bir kısım ulusal yayın yapan gazetelerdeki basın ahlakıyla bağdaşmayan mesnetsiz haberlerle terörle bağdaştırılması kabul edilemez bir durumdur. Bu haberleri yapan tüm basın kuruluşlarını şiddetle kınıyoruz. Adıyaman Barosu olarak Adıyaman’da yaşayan tüm halkımızın haysiyet ve şereflerine içeriği itibarıyla dokunan ve saldırı niteliği taşıyan bu haberleri yapan basın kuruluşlarından haberlerini düzeltmelerini bekliyoruz. Aksi takdirde konuyla ilgili basın kuruluşları aleyhine her türlü cezai ve hukuki yasal yollara başvuracağımızın bilinmesini isteriz” dedi.

Köroğlu açıklamasının devamında, “Bin bir emek ve zahmetle tüm aile fertlerinin, kadınların, çocukların, yaşlıların hep birlikte yetiştirdikleri alın teri olan tütünün bu şekilde haberlere konu edilmesi, terörle özdeşleştirilmesi, halen yasaklı olması üreticilerimizin hem ekonomik hem psikolojik mağduriyetlerine neden olmaktadır. Tütün yasağının bu şekilde devamı Adıyamanlı üreticinin sık sık bu tür haberlere konu olmasına neden olacaktır. Bu nedenle parlamentodaki tüm partilere açık çağrıda bulunuyoruz. Adıyamanlı tütün üreticisinin tek geçim kaynağı olan, sarmalık kıyılmış tütünün geleneksel alış ve satışını yasaklayan ve çok ağır cezalar öngören 4733 sayılı yasanın 8.maddesinin sarmalık kıyılmış tütüne ilişkin başlangıç kısmı ile ‘o’ bendinin kaldırılmasını veya Adıyaman sarmalık kıyılmış tütünün geleneksel alış ve satışını serbest hale getirecek şekilde yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz.

Adıyaman’ın temel sorunları ve çözüm önerileri konusunda Adıyaman’da ki sivil toplum örgütleriyle, siyasi partilerle, tütün üreticileriyle ve duyarlı Adıyaman halkıyla birlikte her türlü çalışmaya destek olacağız, kasıtlı haberin yayınlanmasından sonra bu habere yönelik haklı tepkilerini gösteren Adıyaman Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Milletvekillerimizden sarmalık kıyılmış tütün sorununun çözümü konusunda gerekli yasal düzenlemelerin çıkartılması hususunda aynı duyarlılık ve gayreti bekliyoruz” ifadelerini kullandı.