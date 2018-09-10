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Adıyaman BASK üyeleri ailece piknikte buluştu

Bağımsız Kamu görevlileri sendikaları konfederasyonu (BASK) Adıyaman İl Temsilciliği tarafından sendika üyelerine yönelik piknik düzenlendi.


Ali Dağı Mesire alanında düzenlenen pikniğe BASK Adıyaman İl Temsilcisi Ahmet Yıldırım, sendika yönetimi, sendika üyeleri ve aileleri katıldı.


Oldukça eğlenceli geçen piknikte sendika üyeleri ve aileleri oldukça güzel zaman geçirdi. Birlik ve beraberliğin vurgulandığı piknikte konuşan BASK Adıyaman İl Temsilcisi Ahmet Yıldırım, “Sendika olarak üyelerimizin özlük, mali ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve yeni kazanımlar elde etmek için çalışmakta olduğumuzu bilmenizi isterim. Okulların açılış öncesi üyelerimizle birlikte olmanın gururunu yaşıyorum. Geleneksel olarak her yıl yaptığımız pikniğe katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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