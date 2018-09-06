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06 Eylül 2018 16:50

Adıyaman Belediye Başkanı Zabıta Haftasını kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 192.

Adıyaman Belediye Başkanı Zabıta Haftasını kutladı

06 Eylül 2018 16:50

yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Mesajında, 7 gün 24 saat mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan zabıtaların gününü kutlayan Kutlu, fedakar ve cefakar çalışmalarıyla ile ve belediyeye katkıları tartışılmaz olan zabıta memurlarının haftasını tebrik ettiğini çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar dilediğini söyledi.


Zabıta teşkilatı demenin, halkın sağlığı ve güvenliği emek olduğunu da söyleyen Kutlu, halkın sağlığı, huzuru ve güvenliği için her türlü fedakarlığı yapan zabıta ekiplerinin Adıyaman’da vatandaşın karşısında değil, her zaman yanında olduğunu belirtti.




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