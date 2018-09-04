Adıyaman Belediyeler birliği toplantısı yapıldı

Adıyaman Belediyeler Birliği toplantısı Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu Başkanlığında, ilçe ve belde belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.
Adıyaman Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen toplantıya katılan belediye başkanları görüş alışverişinde bulundu. Toplantı sonunda misafirlerine Adıyaman Belediyesi binasını gezdiren Başkan Kutlu, belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında misafirlerine bilgi verdi.
Ziyaret sonunda bir değerlendirmede bulunan Başkan Kutlu, ilçe ve belde belediye başkanlarını Adıyaman’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.