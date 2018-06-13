Adıyaman Belediyesi bayram hazırlıklarını tamamladı

Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamlayan Adıyaman Belediyesi, Adıyamanlıların bayramı bayram tadında geçirmesi için 24 saat görevinin başında olacak.

Bayram öncesi ve süresince oluşabilecek aksaklıkların anında giderilmesi, mezarlık ile ibadethane bakımları gibi konularda çalışmalarını tamamlayan belediye ekipleri, halkın daha rahat bir bayram geçirebilmesi için gece gündüz demeden çalışıyor.

15, 16 ve 17 Haziran tarihlerinde kutlanacak olan Ramazan Bayramı öncesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen genel temizlik, ibadethane temizliği ve genel mezarlık bakımı, Ramazan Bayramında da bayram namazı sonrası mezarlık ziyaretinde bulunacak olan vatandaşlara peksimet ve meyve suyu dağıtımı, zabıta müdürlüğü tarafından seyyar satıcıların yerlerinin belirlenmesi ve belediye otobüslerinin bayram süresince ücretsiz hizmet vermesi gibi başlıca çalışmalar tamamlandı.

Önceki bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da belediyeye ait otobüslerin ücretsiz hizmet vereceğini belirten belediye görevlileri, “Belediye Başkanımız Hüsrev Kutlu’dan alınan talimat gereğince vatandaşlarımızın daha huzurlu bir bayram geçirmesi için son derece özenli bir çalışma yürütüyoruz. Bunun için yaptığımız toplantılarda, mezarlık ve camilerdeki temizlik ve düzenlemelerinde diğer çalışmalara kadar birçok konuda kararlar alındı.

Bayram süresince sorunlara anında müdahale edebilmek için, zabıta, temizlik işleri, su ve kanalizasyon, mezarlıklar ve itfaiye başta olmak üzere hizmet birimlerinde nöbetçi ekipler oluşturuldu. Yine geçmişteki bayramlarda olduğu gibi arife günü ve bayramın ilk günü sabah kabir ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlar için Altınşehir Cami, Esentepe TOKİ Cami ve eski doğum hastanesi önünden mezarlığa otobüsler ücretsiz olarak servis yapacak. Diğer otobüslerimiz de Ramazan Bayramı süresince ücretsiz taşıma hizmeti verecek” diye konuştular.

Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, il protokolüyle birlikte bayramın birinci günü saat 10.00’da Mimar Sinan Kültür Parkında halkla bir araya gelerek bayramlaşacak.