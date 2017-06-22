Adıyaman Belediyesi bayrama hazır

Adıyamanlılar için kültürlerinin vazgeçilmezleri arasında yer alan kabir ziyaretleri için arife günü şehrin farklı noktalarından mezarlığa ücretsiz servis tahsis edecek olan Adıyaman Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince de vatandaşlardan belediye otobüsleri için ücret almayacak.

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre arife günü ve bayramın birinci günü sabah namazı saatinden başlayacak şekilde Altınşehir Camii önü, Esentepe TOKİ ve Eski Doğum Hastanesi önünden yarım saatte bir yeni mezarlığa ücretsiz otobüs servislerinin yapılacağı bildirildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından da mezarlıklarda bayram temizliği ile Şehitlikte bakım ve düzenleme yapıldı.

Konu ile ilgili bilgi veren Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri de yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda sürdürdükleri temizlik çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, bayram süresince de vatandaşın daha sağlıklı bir bayram geçirebilmesi için Belediye Başkanlığı makamından aldıkları emir doğrultusunda gece gündüz çalışılacağını belirttiler.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipleri ise bayram öncesinde çalışmalarına yoğunluk verdi. Ramazan ayı süresince matador fabrikaları ve pide fırınları ile pastane ve tatlı salonlarını denetleyerek uygunsuz olan iş yerleri hakkında uyarı ve işlemler yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, diğer illerden Adıyaman’a gelen dilenciler hakkında da yasal müdahalelerde bulundu.

Bayram hazırlıkları sürecinde de kaldırım işgallerinden, seyyar satıcıların satış alanının belirlenmesine ilişkin düzenlemeler yapan ekipler, bayramdan üç gün önce Gölebatmaz ve Sağlık Ocağı Caddelerinin trafiğe kapatılması için gerekli tedbirleri aldı. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, başkanlık makamından aldıkları emir gereğince bayram süresince Adıyamanlı vatandaşlara 24 saat hizmet vereceklerini dile getirdiler.

Bayram süresince olabilecek en küçük aksiliğin bile önüne geçmek için gece gündüz demeden çalışacak olan Adıyaman Belediyesi, vatandaşlardan gelebilecek şikayetlere anında müdahale edebilmek için ALO 153 Beyaz Masa ve 110 İtfaiye telefonlarının 24 saat hizmet verecek.