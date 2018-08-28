Adıyaman Belediyesi çirkin görüntüye izin vermiyor

Çarşı merkezinden ara sokaklara kadar birçok noktada duvara, otobüs duraklarına ve elektrik direklerine yapıştırılan ilanları temizleyen ekipler, ciddi bir temizlik seferberliği gerçekleştirdi. Ekipler, buharlı yıkama aracı ile duvar, direk, otobüs durağı ve elektrik trafolarının üzerine yapıştırılan ilan ve reklamları tek tek temizledi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, kötü görüntüye neden olan ilanları yapıştıran kişi ya da kurumlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi.