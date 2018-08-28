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28 Ağustos 2018 15:14

Adıyaman Belediyesi çirkin görüntüye izin vermiyor

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki birçok alana yapıştırılan ve çirkin görüntüye sebep olan ilan ve reklam afişlerini tek tek temizledi.

Adıyaman Belediyesi çirkin görüntüye izin vermiyor

28 Ağustos 2018 15:14


Çarşı merkezinden ara sokaklara kadar birçok noktada duvara, otobüs duraklarına ve elektrik direklerine yapıştırılan ilanları temizleyen ekipler, ciddi bir temizlik seferberliği gerçekleştirdi. Ekipler, buharlı yıkama aracı ile duvar, direk, otobüs durağı ve elektrik trafolarının üzerine yapıştırılan ilan ve reklamları tek tek temizledi.


Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, kötü görüntüye neden olan ilanları yapıştıran kişi ya da kurumlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi.




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