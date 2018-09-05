Adıyaman Belediyesi çocuk parklarının güvenliğini arttırıyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, son yıllarda çocuklara karşı artan şiddet ve taciz olaylarının önüne geçmek amacıyla parkların güvenliğini arttıracak çalışmalar yapıyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, Yunus Emre ve Kap Cami mahallelerinde bulunan parklara aydınlatma direği monte edildiğini dile getirdi. Hedeflerinin kısa süre içerisinde ihtiyaç duyulan bütün parkların aydınlatma sorununu ortadan kaldırıp, daha güvenli hale getirmek olduğunu söyleyen yetkililer, bu anlamda çalışmalarını hız kesmeden sürdüreceklerini belirtti.

Vatandaşlarda yeni uygulamadan duydukları memnuniyeti sile getirerek, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya teşekkür etti.