Adıyaman Belediyesi ek bina inşaatı bitme noktasına geldi

Daha iyi hizmet sunabilmek için fen işleri, su ve kanalizasyon işleri, park ve bahçeler, temizlik işleri müdürlükleri ile saha amirliği birimlerinin içinde yer alacağı ek bina inşasını tüm hızıyla sürdüren Adıyaman Belediyesi, inşaatta sona yaklaştı.

Petrol Caddesinde bulunan mevcut Saha Amirliğinin olduğu 4 bin 50 metrekarelik alanda bitme aşamasına gelen inşaat çalışmasıyla ilgili bilgi veren yetkililer, yeni binanın bodrum artı, zemin artı, dört kattan oluşacağını dile getirerek, her bir katın 675 metrekare toplamın ise 4 bin metrekareyi aşacağını vurguladılar. Yetkililer, binaya taşınma tarihi olarak da 2018 yılının başı olacağını tahmin ettiklerini belirttiler.