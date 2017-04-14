Adıyaman Belediyesi ek bina inşası hızla yükseliyor

Her geçen gün büyüyen ve gelişen Adıyaman’a daha iyi hizmet sunabilmek için Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri Müdürlükleri ile Saha Amirliği birimlerinin yer alacağı yeni bir ek binanın inşasına başlayan Adıyaman Belediyesi, Petrol Caddesi üzerinde bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü alanındaki inşaatı hızla yükseltiyor. Devam eden inşaat çalışmasıyla ilgili bilgi veren yetkililer, mevcut saha amirliği içerisinde bulunan alanda yapımı devam eden yeni binanın bodrum artı, zemin artı, dört kattan oluşacağını dile getirerek, her bir katın 675 metrekare toplamın ise 4 bin metrekareyi aşacağını söyledi.

Yetkililer binanın 2018 yılının başlarında tamamlanmasını hedeflediklerini de sözlerine ekledi.