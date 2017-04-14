Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 11:40

Adıyaman Belediyesi ek bina inşası hızla yükseliyor

Adıyaman Belediyesi tarafından vatandaşlara daha rahat hizmet verebilmek için inşasına başlanılan ek bina hızla yükseliyor.

Adıyaman Belediyesi ek bina inşası hızla yükseliyor

14 Nisan 2017 11:40


Her geçen gün büyüyen ve gelişen Adıyaman’a daha iyi hizmet sunabilmek için Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri Müdürlükleri ile Saha Amirliği birimlerinin yer alacağı yeni bir ek binanın inşasına başlayan Adıyaman Belediyesi, Petrol Caddesi üzerinde bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü alanındaki inşaatı hızla yükseltiyor. Devam eden inşaat çalışmasıyla ilgili bilgi veren yetkililer, mevcut saha amirliği içerisinde bulunan alanda yapımı devam eden yeni binanın bodrum artı, zemin artı, dört kattan oluşacağını dile getirerek, her bir katın 675 metrekare toplamın ise 4 bin metrekareyi aşacağını söyledi.


Yetkililer binanın 2018 yılının başlarında tamamlanmasını hedeflediklerini de sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:02
  • Güneş :05:45
  • Öğle :12:38
  • İkindi :16:19
  • Akşam :19:10
  • Yatsı :20:41
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!