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07 Mayıs 2018 11:48

Adıyaman Belediyesi ekipleri trafik düzenleme çalışması yaptı

Adıyaman Belediyesi, şehir genelindeki trafik yoğunluğunu minimuma indirmek için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor.

Adıyaman Belediyesi ekipleri trafik düzenleme çalışması yaptı

07 Mayıs 2018 11:48


Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik ve Sinyalizasyon Amirliği ekipleri, şehir merkezindeki trafik yoğunluğuna çare bulmak için yeni uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor. Şehrin trafik anlamında en yoğun bölgelerinden olan Gölbaşı Caddesinde ve Şehir Mezarlığı civarında düzenlemeler yapan ekipler, bu noktalarda trafik problemini en aza indirmeyi hedefliyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren belediye görevlileri, Gölbaşı Caddesinde engelli araç parkı kısmının düzenlendiğini, Yeni Mezarlık etrafında da durak tabelalarının asıldığını ve otopark kısmına dubaların yerleştirildiğini dile getirdi.




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