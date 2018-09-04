Adıyaman Belediyesi engelsiz yaşam merkezinden kültürel gezi

Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Beceri Uygulama Merkezi, bünyesinde eğitim verdiği engelli öğrencilerin sosyal yaşama daha çabuk adapte olabilmelerini sağlamak için çeşitli etkinliklere imza atmaya devam ediyor. Daha önce de birçok etkinliğe imza atan Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Beceri Uygulama Merkezi yetkilileri, kültürel değerleri tanıtmak için zihinsel engelli öğrenciler için tarihi yerlere gezi etkinliği düzenledi.

Düzenlenen gezi ile ilgili bilgi veren yetkililer, öğrencileri için Adıyaman sınırları içerisinde bulunan tarihi yerlerden Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü, Yeni Kahta Kalesi’ni gezdiklerini dile getirerek, “Bu gezilerin yanında Besni Su Gözü, Şambayat Kör Kuyu gibi mesire alanlarına da götürdüğümüz öğrencilerimiz ve aileleri bu durumdan oldukça memnun” diye konuştu.

Öğrenci velileri ise düzenlenen etkinliklerden dolayı Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya ve Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Beceri Uygulama Merkezi yetkililerine ve öğretmenlerine teşekkür etti.