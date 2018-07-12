Adıyaman Belediyesi haşereyle etkin mücadeleye devam ediyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler geçmiş yıllarda olduğu gibi 2018 yılı ilaçlama sezonunda da yoğun çalışmasını sürdürüyor.

Haşereyle mücadelenin en önemli evresi olan larva dönemi ilaçlamasına Mart ayının ortasında başlayarak o tarihten bu yana su birikintileri, kuyular, bataklıklar ve inşaat alanları gibi yerlerde ilaçlama çalışmalarını sürdüren ekipler, havaların ısınmasıyla birlikte de araçlarla il merkezinde sokak sokak gezerek ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

11 araç ve 12 personelle yapılan ilaçlama çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, araçlarla yapılan ilaçlama ile sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelere karşı önlem almaya çalıştıklarını söyledi.

Yetkililer, “Lavra mücadelesi Mart ayında başlamış olup, yılın sonuna kadar devam edecektir. Ergin mücadelesi ise Mayıs başlarında başlamış olup, Ekim sonuna kadar devam edecektir. Haşereyle mücadelede, 12 personel ve 11 araç olmak üzere teknik donanımı tam olan bir ekip tarafından yapılmaktadır. Özenle seçimi yapılan özel ilaçlar kullanılarak hedef dışı canlıların zarar görmemesi hedefiyle yapılan bu işlemlerde kullanılan ilaçlar kaplama ilaç olduğu için karasinek ve sivrisinek dışında kalan canlılar bu ilaçlamadan etkilenmemektedir. Ancak, tarım ve hayvancılıkla kent merkezi iç içe olduğundan farklı zararlı türlerdeki canlılarda vatandaşlarımıza rahatsızlık vermektedir. Ekiplerimiz bu canlıların yoğun olduğu alanları itinayla belirleyerek lokal ilaçlama yapmaktadır. Yapılan çalışmalarda karasinek ve sivrisinek popülasyonunu kontrol altında tutulmaya özen gösteren ekiplerimiz, sivrisinek üreme alanı olarak kabul edilen küçük-büyük su birikintilerinin olduğu alanların Belediyemizin Beyaz Masa birimine bildirilmesi durumunda da lavra ilaçlaması yapmaktadır. Özellikle hayvan gübrelerinin ve sıvı evsel atıkların kapalı poşet yada kovalarda muhafaza edilmesi karasinek popülasyonunun daha da düşmesi açısından oldukça önemlidir. Bu anlamda duyarlılık gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye görüş belirtti.