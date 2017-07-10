Ligi’nde elde ettiği başarıyla Süper Lig’e yükselen Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımı, yeni sezona da iddialı bir kadroyla girmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Geçen sezon Ligi’nde Adıyaman’ı başarıyla temsil eden ve sezonu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükselmeyi başaran Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımı yeni sezon çalışmalarına da hızlı başladı. Kurduğu transfer komitesinin raporu doğrultusunda şimdiye kadar iç transferde 7, dış transferde de 7 oyuncuyla anlaşma sağlayan Adıyaman Belediyesi Hentbol Takımının transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Genel Direktör Mehmet Yıldırım, hedeflerinin Süper Lig’de Adıyaman’ı en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi. Genel Direktör Yıldırım, “Adıyaman Belediyespor olarak ilk hedefimiz Süper Lig’de kalıcı olmak ancak asıl hedefimiz Avrupa Kupalarında mücadele etmek. Bu hedeflere ulaşabilmek için yeni sezon öncesi ilk olarak teknik heyetimizi oluşturduk. İki tane değerli Adıyamanlı Ayhan Dursun ile Ahmet Karabulut hocalarımızdan oluşan teknik heyetimizin başına A milli takımımızın ikinci hocası olan Okan Halay hocayı dahil ettik. Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda harekete geçen transfer komitemiz eksik görünen mevkilere takviyeler yapmaya başladı. Transfer komitemiz, teknik heyetimizin raporu doğrultusunda ilk olarak iç transferde kaptanımız Taner Öymen, geçen sezon ortaya koydukları performansla takımımızı Süper Lig’e taşıyan Zeki Tepekurdu, Muammer Taş, Ahmet Cabenay, Kostya Ustimenko, Andrıy Basarab ve Strahinja Travar ile yeniden anlaşma sağladı.

Komitemiz dış transferde de şimdiye kadar defalarca kez A Milli formayı giyen Erzurum Aziziye Belediyespor’dan Ufuk Çalık, Ankara Büyükşehir Belediyespor’dan Adnan Diri, Antalyaspor’dan Enes Gümüşok, MYK’dan Romen kaleci Adrian Tudor Radulescu, Amasya Taşova’dan pivot Djuro Karanoviç, Nilüfer Belediye’den Şüayip Işıldak ile Merzifon Belediyespor’dan Uğur Erceylan’ı kadrosuna kattı. Bu transferlerin dışında kısa süre içerisinde eksik gördüğümüz bir iki mevkiye daha transfer yaparak yeni sezon hazırlıklarına başlayacağız. Adıyaman’ı hentbolda en iyi şekilde temsil etmek için sürekli istişare halinde olduğumuz Belediye Başkanımız Hüsrev Kutlu’ya verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca Kulüp Başkanımız Aykut Dündar ile yönetim kurulu üyelerimize de her zaman yanımızda olmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Geçen yıl bu takıma verdikleri büyük destekle süper lig’e çıkmasını sağlayana taraftarlarımızı heyecanlandıracak bir kadro kurmak için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah bu sezon da onların desteğiyle zirveye oynarız” ifadelerini kullandı.