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Adıyaman Belediyesi ibadethane ihtiyacını gidermeye devam ediyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, iki camiye yaptırılan abdesthaneler tamamlanarak hizmet vermeye başladı.


Adıyaman'da bulunan ibadethanelere verdiği desteklerle takdir toplayan Adıyaman Belediyesi, son olarak şehir merkezindeki iki caminin daha abdesthanesini inşa ederek cemaatin hizmetine sundu.


Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Altınşehir Mahallesinde bulunan Safvan Bin Muattal Camii ile Yeşilyurt Mahallesindeki Maraşlılar Camilerinin abdesthane ihtiyacını karşılamak için kısa süre önce başlattıkları çalışmaların tamamlandığını dile getirip, cami cemaati ile mahalle sakinlerinin hizmetine sunduklarını müjdeledi.

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