Adıyaman Belediyesi ile Ankara’daki Adıyamanlıları bir araya getiren Adıyaman İl ve İlçeleri Eğitim Vakfı (ADVAK) tarafından Ankara’da her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar programı bu yılda gerçekleştirildi. Ankara’da yaşayan yüzlerce Adıyamanlı ve Adıyaman sevdalısını bir araya getiren iftar programa TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Adıyaman milletvekilleri, Adıyamanlı bürokratlar ile Adıyaman’da görev yapmış olan bürokratlar, iş adamları ile çok sayıda davetli katıldı. Adıyaman’ın barış ve huzur kenti olduğuna dikkat çeken Başkan Kutlu, Adıyaman’ın daha yakından tanınması için davetlilerden komşularını ve dostlarını Adıyaman’a davet etmelerini istedi. ADVAK Başkanı Şevket Gürsoy ise yaptığı konuşmada programın gerçekleşmesine büyük katkı sunan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’ya teşekkür etti.

İftar programından sonra TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın başkanlığında gerçekleştirilen ve Adıyaman’ın sorunlarının konuşulduğu toplantıya katılan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve diğer yetkililer, Adıyaman’ın sorunlarını masaya yatırdı.