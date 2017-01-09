Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 16:38

Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı rakibini 2-1 mağlup etti

Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı rakibini 2-1 mağlup etti

09 Ocak 2017 16:38

Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı kendi evinde ağırladığı Gaziantep İşitme Engelliler Futbol Takımını 2-1 mağlup ederek averajla ikinci sıraya oturdu.
Adıyaman Belediyesi bünyesinde bu yıl mücadele etmeye başladığı Türkiye İşitme Engelliler Deplasmanlı 1. Futbol Liginde oynayan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, kendi evinde ağırladığı Gaziantep İşitme Engelliler Futbol Takımını 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Adıyaman Atatürk Stadında oynanan ve taraftarların ilgi gösterdiği maça hızlı başlayan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, kaptan Mahmut Zafer Taştan ile Murat Karoğlu’nun penaltıdan attığı golle maçtan üç puanla ayrılmasını bildi. Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı aldığı galibiyetle puanını 15’e çıkardı ve averajla lider Niğde İşitme Engelliler Futbol Takımı’nın ardından ikinci sıraya yükseldi.
Maç sonunda bir değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı Başkanı Mahmut Zafer Taştan, gelecek hafta deplasmanda karşılaşacakları lider Niğde İşitme engelliler maçı öncesi alınan bu galibiyetin önemine dikkat çekerek, hedeflerinin gelecek hafta liderlik koltuğuna oturmak olduğunu söyledi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
4
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    4°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    8°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç