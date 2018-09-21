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Adıyaman Belediyesi kötü kokuya izin vermiyor

Adıyaman Belediyesi, kötü koku ve görüntüye sebep olan etkenleri ortadan kaldırmak için şehir merkezindeki çöp konteynırlarında günlük temizlik yapıyor.


Şehir genelinde kötü koku ve görüntüye sebep olacak etkenleri ortadan kaldıran Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bunun için çöp konteynırlarında da günlük rutin bakım yapıyor.


Özel dizayn edilmiş araçla konteynırları dezenfekte eden ekipler, bu şekilde il merkezindeki tüm çöp konteynırlarında oluşan zararlı böceklerin ve bakterilerin önlenmesi ve bunlardan kaynaklı yayılan kötü kokuların önüne geçiyor.


Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, her gün düzenli olarak çöp konteynerlerinde dezenfekte işlemi uyguladıklarını dile getirerek, bu şekilde hem pis kokuların giderildiğini, hem de haşerelerle mücadele edildiğini belirtti.


Vatandaşlar ise yapılan uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, temiz bir şehirde yaşamalarına olanak sağlayan Adıyaman Belediyesi'ne teşekkür etti.

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