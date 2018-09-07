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07 Eylül 2018 16:55

Adıyaman Belediyesi metal ızgaraları değiştirdi

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, işlek caddelerde araç geçişinde aşırı sese sebep olan metal ızgaraları kompozit ızgaralarla değiştirdi.

Adıyaman Belediyesi metal ızgaraları değiştirdi

07 Eylül 2018 16:55


Trafik düzenlemelerine her geçen gün yenilerini ekleyen Adıyaman Belediyesi, Atatürk Bulvarı ve trafiğin yoğun olduğu işlek caddelerde bulunan yağmur suyu ızgaralarını değiştiriyor. Konu ile ilgili bir açıklamada bulunan Adıyaman Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) yetkilileri, daha önce şehir genelinde metal oluşan yağmur suyu ızgaralarının araç geçişlerinde rahatsız edici derecede aşırı sese sebep olmasından dolayı kompozit malzemeli yeni ızgaralarla değiştirdiklerini söyledi.


Yapılan değişimden duydukları memnuniyeti dile getiren sürücüler ise ızgaralardan geçerken meydana gelen sesten dolayı çoğu zaman büyük korku yaşadıklarını belirtti.




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