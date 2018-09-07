Trafik düzenlemelerine her geçen gün yenilerini ekleyen Adıyaman Belediyesi, Atatürk Bulvarı ve trafiğin yoğun olduğu işlek caddelerde bulunan yağmur suyu ızgaralarını değiştiriyor. Konu ile ilgili bir açıklamada bulunan Adıyaman Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) yetkilileri, daha önce şehir genelinde metal oluşan yağmur suyu ızgaralarının araç geçişlerinde rahatsız edici derecede aşırı sese sebep olmasından dolayı kompozit malzemeli yeni ızgaralarla değiştirdiklerini söyledi.

Yapılan değişimden duydukları memnuniyeti dile getiren sürücüler ise ızgaralardan geçerken meydana gelen sesten dolayı çoğu zaman büyük korku yaşadıklarını belirtti.