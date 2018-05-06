Adıyaman Belediyesi muhtarları ağırladı

Adıyaman’da gerçekleştirilen 37. İstişare ve Yönetim Kurlu Toplantısını ve akabinde ki Muhtarların Dünü, Bugünü konulu konferans öncesi Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’yu ziyaret eden Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeleri ve Adıyaman Muhtarlar Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş Adıyaman’da ağırlayan Başkan Kutlu’ya teşekkür etti. Adıyaman Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen ziyarette misafirlerini ağırlayan Başkan Kutlu, Türkiye’nin dört bir yanında gelen muhtarları Adıyaman’da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Adıyaman hakkında da kısa bir bilgi veren Başkan Kutlu, Adıyaman’ın tam bir huzur kenti olduğunu dile getirerek, “Bu topraklarda yaşayanlar tarih boyunca hiçbir savaşa tanıklık etmemişlerdir. Hep hoşgörüye şahitlik etmişlerdir. Dün nasıl barış içerisinde yaşanmışsa bugünde Türk’ü Kürdü, Müslüman’ı Hıristiyan’ı, Alevi’si Sünni’si bu topraklarda aynı hoşgörüyle yaşamaya devam etmektedirler” dedi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Akdeniz ise Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu’nun davetlisi olarak Adıyaman’a bir kez daha geldikleri için mutlu olduklarını söyleyerek, her seferinde kendilerine gösterdikleri ilgi ve desteklerden dolayı Başkan Kutlu’ya teşekkür etti.