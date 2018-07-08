Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2018 12:32

Adıyaman Belediyesi öğrencilere hayvan sevgisini aşılıyor

Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezindeki kreşlerde eğitim gören minik öğrenciler, Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğünü ziyaret ederek tedavi gören hayvanlarla yakından ilgilenip, sevdi.

Adıyaman Belediyesi öğrencilere hayvan sevgisini aşılıyor

08 Temmuz 2018 12:32


Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kadın ve Gençlik Merkezlerindeki kursiyerlerin çocuklarının eğitim gördüğü kreşlerdeki minikler, Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü bünyesinde başarılı bir şekilde hizmet veren Sokak Hayvanları Bakım ve Tedavi Merkezine bir ziyaret düzenledi. Veteriner müdürlüğünü ziyaret eden minik hayvan severler, merkez yetkililerinden hayvanlar hakkında bilgi alıp, rehabilite altında olan hayvanları tek tek sevdi.


Gerçekleştirilen etkinlik ile ilgili değerlendirmede bulunan belediye görevlileri, amaçlarının öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak olduğunu dile getirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
  • Salı
    Sıcak
    43°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    43°C
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç