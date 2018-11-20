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Adıyaman Belediyesi park banklarını ve çöp kovalarını yeniledi

Adıyaman Belediyesi tarafından şehir genelindeki parklarda gerçekleştirilen yenileme çalışmaları kapsamında park bankları ve çöp kovaları da yenilendi.


Mahalle parklarının oyun gruplarının yenileme çalışmaları tamamlandıktan sonra parklardaki bank ve çöp kovalarını da yenileyen ekipler, çocuklara ve ebeveynlere daha ferah ve güzel ortam oluşturdu.


Yapılan yenileme çalışmaları hakkında bilgi veren Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, “Belediye başkanımızın talimatlarıyla mahallelerimizde bulunan parklarımızda baştan sonra yenileme çalışmalarına başladık. Bu çerçevede oyun gruplarını yenilediğimiz, bakımını ve düzenlemesini yaptığımız parklarımıza şimdide yeni bank ve çöp kovası monte ediyoruz” diye konuştu.


Mahalle sakinleri ise, parklarda yapılan yeniliklerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya ve diğer emeği geçenlere teşekkür etti.

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