Adıyaman Belediyesi şehir genelinde aşınan yolları asfaltlıyor

Adıyaman Belediyesi tarafından yoğun bir şekilde sürdürülen asfaltlama çalışmaları şehrin birçok noktasında aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Daha önce Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 2018 yılı asfalt programında yer alan birçok noktada gerçekleştirdiği asfalt döşeme çalışmalarının yanında, yine şehir genelindeki aşınan yollarda sürdürülecek olan aşınma tabakası asfalt çalışmaları için de kollarını sıvayan Adıyaman Belediyesi, çalışmalara 2. Çevreyolundan başladı.

Gerçekleştirilen aşınma tabakası asfalt çalışmalarıyla ilgili bilgi veren belediye görevlileri, “2. Çevreyolundan başladığımız çalışmalarımızı şehir genelinde gerçekleştireceğiz. Mevsim sonuna kadar tamamlamayı planladığımız çalışmalar neticesinde aşınan asfaltlar yenilenecek” diye konuştu.