Adıyaman Belediyesi sokak hayvanları için çalışma başlattı

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte şehir merkezindeki sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını sıklaştıran Adıyaman Belediyesi, soğuk ve yağmurlu havalarda dışarıda kalan hayvanları rehabilitasyon merkezine götürerek bakım ve tedavisini yapıyor. Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Rehabilitasyon Merkezinde bir yandan yaralı ve hasta hayvanları tedavi ederken, bir yandan hayvanlara sıcak bir yuva imkanı sunuluyor. Merkezde Görevli Veteriner Hekim Yusuf Işık, merkezde kayıt altına alınan hayvanların muayene, tedavi, kısırlaştırma ve besleme hizmeti verildiklerini de söyledi.

Işık, isteyenlerin merkezdeki hayvanları da sahiplenebildiğini de sözlerine ekledi.